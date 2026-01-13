13 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Joshua Roberts

CNN: Пентагон заполучил устройство, вызывающее "гаванский синдром"

Пентагону удалось раздобыть устройство, которое, предположительно, может вызвать "гаванский синдром" – аномальные, необъяснимые изменения здоровья (головокружение, тошнота, головные боли, проблемы со слухом и др.).

Впервые о "гаванском синдроме" заговорили в 2016 году, когда он был зафиксирован у сотрудников дипмиссий США и Канады в Гаване. Хотя власти Америки были вынуждены признать, что у них нет никаких доказательств причастности к недугу российских или других иностранных спецслужб, версия об использовании секретного оружия продолжает оставаться довольно популярной теорией заговора.

CNN пишет о приобретении Пентагона со ссылкой на четырех не названных, но осведомленных источников. Якобы Минобороны США уже год тестирует устройство, полученное в ходе секретной операции.

Сообщается, что устройство заполучила Служба внутренней безопасности США (HSI) в последние дни президентства Джо Байдена. Причем говорится, что это оружие было "приобретено за миллионы долларов из средств Минобороны". Точная сумма не называется.

Силовые ведомства не комментируют информацию.

Один из источников сообщил, что речь может идти о генераторе импульсных радиоволн. Хотя устройство не полностью российского происхождения, оно содержит российские компоненты, утверждает инсайдер.

Издание The New York Post на днях сообщало, что в ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские силы, предположительно, использовали секретное оружие. По словам очевидца, после отключения всех систем ПВО на позиции обрушилось воздействие, похожее на очень мощную звуковую волну, от которой "голова раскалывалась изнутри".

