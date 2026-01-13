В Забайкалье проверят роддома

В Забайкалье проверят работу роддомов. Это случится после гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка (Кемеровская область).

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил министру здравоохранения Оксане Немакиной проверить условия оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения, сообщает правительство края.

Ранее глава Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что смерть детей в роддоме Новокузнецка – не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которой впредь быть не должно.