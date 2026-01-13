В Югре сдали последний проблемный дом

В ХМАО сдали последний проблемный дом. Дольщики смогут получить свои квартиры в ближайшее время, сообщает Neft.

Здание №2 ЖК "Уютный" в Сургуте ввели в эксплуатацию и исключили из реестра проблемных объектов. Долгострой сдали в декабре 2025 года. 356 человек смогут получить свои квартиры в конце января — начале февраля.

Работа по защите прав обманутых дольщиков в Югре велась с 2017 года. За это время удалось добиться исключения из единого реестра проблемных объектов 52 домов и восстановить права 3,5 тысячи граждан.