Во Франции нашли гараж, где прятали украденные из Лувра драгоценности

Следователи нашли гараж, в котором воры прятали украденные из Лувра драгоценности, сообщила газета Le Parisien. Сами реликвии пока не найдены, отмечает издание.

19 октября двое грабителей на скутерах в подземный гараж частного дома в коммуне Обервилье под Парижем. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Спустя несколько дней, заметив камеры, подозреваемые забрали скутеры и имущество из гаража, после чего след драгоценностей теряется, пишет ТАСС.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

26 октября были задержаны два подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Позже были задержаны еще пять новых подозреваемых. Восемь драгоценных экспонатов, похищенных из музея, до сих пор не найдены.