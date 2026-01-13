Экс-сенатору Арашукову удлинили пожизненное

Бывший сенатор Совфеда Рауф Арашуков получил ещё один срок. Он добавлен к пожизненному лишению свободы.

Приговор – 10 лет лишения свободы со штрафом в 120 млн руб. В казну конфискованы 6 млн руб., предназначавшиеся для взятки. По совокупности преступлений Арашуков получил пожизненное со штрафом в указанную сумму. Расследование дела адвоката Арашукова продолжается, сообщает Генеральная прокуратура России.

Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок. Ранее СК сообщил, что экс-сенатор через своего адвоката попытался передать сотруднику УФСИН по Оренбургской области не менее 3 млн руб. За эту сумму Арашуков хотел получать больше, чем положено, телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач. Также он хотел выбрать места и виды работ в колонии, отбывать наказание в одной камере с указанным им заключенным.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 г. во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

В конце сентября 2022 г. коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нём. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд руб. Мосгорсуд в декабре 2022 г. приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых. Защита обжаловала приговор, однако апелляция признала его законным.