В Каменске-Уральском вступил в силу приговор отцу, случайно задушившему сына

В Каменске-Уральском вступил в силу приговор местному жителю, осужденному за убийство новорожденного сына. Он признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла в июне 2025 года, когда Александр положил своего сына на кровать и прилег рядом. Мужчина уснул и во сне по неосторожности положил руку на ребенка, перекрыв тому дыхательные пути. Младенец умер от асфиксии.

Ознакомившись с материалами дела, Александр заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В ходе него мужчина подтвердил, что полностью согласен с обвинением. Суд же счел смягчающими обстоятельствами раскаяние отца, признание вины и неудовлетворительное состояние супруги.

В ноябре Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор, приговорив мужчину к 8 месяцам лишения свободы, которые, на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ были заменены на 8 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

Приговор был обжалован адвокатом осужденного и потерпевшей стороной. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Он вступил в законную силу.