В Госдуме потребовали от главы Кузбасса объясниться из-за смерти детей в Новокузнецке

В Госдуме потребуют от главы Кузбасса Ильи Середюка объяснить, почему в роддоме Новокузнецка погибли дети.

"Направим запрос со стороны комитета с тем, чтобы губернатор региона предоставил информацию о точных причинах случившейся трагедии в роддоме в Новокузнецке", - сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее глава Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что смерть детей в роддоме Новокузнецка – не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которой впредь быть не должно.