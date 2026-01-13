Организаторы первого в 2026 году концерта Долиной рассчитывают на аншлаг

Организаторы не сомневаются в успехе первого концерта Ларисы Долиной в 2026 году. Выступление певицы состоится 27 января в столичном баре Petter. Зал рассчитан на чуть более чем 90 посадочных мест за столиками, в продаже осталось 26 мест, передает издание "Подъем".

Ранее РИА Новости сообщило, что на первый в году концерт Долиной продано всего 18 билетов. В заведении сообщили, что билеты продаются и отменять выступление не будут.

"Будет аншлаг, даже не сомневайтесь, концерт будет", - сообщили в баре.

По последним данным, Долина отдыхает в ОАЭ и вернется 20 января. Тем временем в Москве вокруг многострадальной квартиры певицы продолжаются страсти: защита покупательницы недвижимости Полины Лурье обратилась в службу судебных приставов с просьбой выселить Долину. До этого певица прислала на подписание акта приема-сдачи квартиры своего представителя, но полномочий подписывать документы у него не было.