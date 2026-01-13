"Добро пожаловать домой!" ЦСКА обратился к Баринову после трансфера

Многолетний капитан московского "Локомотива" перебрался в другой столичный клуб — ЦСКА.

Армейцы обратились к новичку команды, чей трансфер был объявлен накануне.

"Добро пожаловать домой, Дима!", — написала пресс-служба ЦСКА.

Баринов всю карьеру до этого выступал за "Локомотив", он является воспитанником клубной академии "железнодорожников" и дебютировал за основной состав команды в 2015 году. В его активе 274 матча, 13 забитых мячей, статус чемпиона России, четырёхкратного обладателя Кубка и победителя Суперкубка страны, в последние сезоны был капитаном команды.

Контракт Баринова с ЦСКА рассчитан до конца сезона‑2028/29. 29-летний хавбек будет выступать под номером 6.

"Локомотив" поблагодарил Баринова за долгие годы выступлений, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в победы и достижения клуба.