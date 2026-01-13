ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

13 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Российские вооруженные силы нанесли мощный удар по энергообъектам и предприятиям ВПК на Украине, сообщило Минобороны РФ.

Известно о взрывах в Киевской области и других регионах. В Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской областях включены аварийные отключения света. Блогер Юрий Подоляка пишет, что, судя по системной работе, наше командование всерьез решило "выключить" ключевые промышленные и логистические районы, которые находятся под контролем киевского режима и работают на его армию. В частности, сегодня были поражены Киевская и Каневская ГЭС под Киевом, повторно поражены несколько подстанций, был удар по Криворожской ТЭС и подстанциям в Днепропетровской области. В Одесской области были успешные удары по портам дронами с использованием новых технических решений.

Также в ночь на 12 января в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. По данным военкора Юрия Котенка, дроны "Герань" поразили важный объект ВСУ, возможно, склад с боеприпасами.

В Киеве ситуация со светом тяжелая. В соцсетях киевляне пишут, что во многих домах свет дают лишь на несколько часов в сутки и очень холодно. На фотографиях термометров температура едва превышает 10 градусов. Некоторые магазины закрыты из-за отсутствия электричества.

Накануне компания ДТЭК сообщала, что 13 января света в Киеве не будет от 8,5 до 15,5 часов в сутки, но после нового удара фактическая ситуация может быть хуже. После ударов 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей уехать из города. Депутат Рады Сергей Нагорняк говорит, что киевские ТЭЦ до сих пор не удалось восстановить после того удара, против которого оказалась бессильна система ПВО. И вот сегодня произошло новое поражение объектов.

Многочасовые отключения света на Украине начались в середине октября 2025 года.

Теги: ВС РФ, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети