ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Российские вооруженные силы нанесли мощный удар по энергообъектам и предприятиям ВПК на Украине, сообщило Минобороны РФ.

Известно о взрывах в Киевской области и других регионах. В Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской областях включены аварийные отключения света. Блогер Юрий Подоляка пишет, что, судя по системной работе, наше командование всерьез решило "выключить" ключевые промышленные и логистические районы, которые находятся под контролем киевского режима и работают на его армию. В частности, сегодня были поражены Киевская и Каневская ГЭС под Киевом, повторно поражены несколько подстанций, был удар по Криворожской ТЭС и подстанциям в Днепропетровской области. В Одесской области были успешные удары по портам дронами с использованием новых технических решений.

Также в ночь на 12 января в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. По данным военкора Юрия Котенка, дроны "Герань" поразили важный объект ВСУ, возможно, склад с боеприпасами.

В Киеве ситуация со светом тяжелая. В соцсетях киевляне пишут, что во многих домах свет дают лишь на несколько часов в сутки и очень холодно. На фотографиях термометров температура едва превышает 10 градусов. Некоторые магазины закрыты из-за отсутствия электричества.

Накануне компания ДТЭК сообщала, что 13 января света в Киеве не будет от 8,5 до 15,5 часов в сутки, но после нового удара фактическая ситуация может быть хуже. После ударов 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей уехать из города. Депутат Рады Сергей Нагорняк говорит, что киевские ТЭЦ до сих пор не удалось восстановить после того удара, против которого оказалась бессильна система ПВО. И вот сегодня произошло новое поражение объектов.

Многочасовые отключения света на Украине начались в середине октября 2025 года.