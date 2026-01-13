"Лента" объявила о покупке сети гипермаркетов "Оби"

Ритейлер "Лента" покупает сеть строительных гипермаркетов OBI Россия. Накануне стало известно, что магазины будут переименованы из "Оби" в DOM Лента. Сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба.

"Лента" получит 25 магазинов (гипермаркеты и магазины) по всей стране с общей площадью 263 тыс. кв. метров. Интеграция закончится к маю 2026 года.

Сумма сделки не раскрывается.

После начала СВО немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG объявила о планах по уходу с российского рынка. Была согласована сделка по продаже бизнеса компании в РФ консорциуму российских компаний.

В 2023 году немцы обратились в российский арбитражный суд с требованием запретить использование их товарных знаков. При этом сообщалось, что новые владельцы сети гипермаркетов подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда Domus.