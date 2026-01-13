Кандидаты на пост мэра Екатеринбурга пройдут собеседования

Всех кандидатов на пост главы Екатеринбурга ждут собеседования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

Индивидуальное собеседование для каждого из претендентов на должность главы города пройдет в среду, 14 января. Кандидаты выступят с презентациями своих программ. Также они ответят на вопросы членов комиссии.

В заседании примет участие председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий. Также программы заслушают первый заместитель председателя гордумы Михаил Матвеев и зампредседателя Илья Бондарев.

Напомним, что партии и общественные организации Среднего Урала выдвинули семь кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Претендентов будут рассматривать в два этапа. А итоговый выбор мэра уральской столицы сделают депутаты на заседании городской думы.

Полномочия действующего главы Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Он также есть среди кандидатов на пост.