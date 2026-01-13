13 Января 2026
Происшествия Сибирский ФО В России Кемеровская область
Фото: Накануне.RU

Девять младенцев скончались в новокузнецком роддоме

Глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка. Во время прямого эфира в соцсетях он сказал, что "да, имеет место быть, ситуация произошла". Тарасов уточнил, что идёт разбирательство.

"Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения (в будущем) ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию", - сказал Тарасов, не уточнив, о каком количестве умерших детей идёт речь.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку в новокузнецком роддоме №1 после сообщений о смерти нескольких новорожденных в этом заведении в новогодние каникулы.

Сообщалось, что скончались девять младенцев, трое из них – в один день. Между тем, на сайте роддома говорится, что госпитализация пациенток приостановлена из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в стационаре.

Baza пишет, что роддом №1 Новокузнецка уже обвиняли в гибели младенцев — одному из детей оторвали руку во время родов. Весь прошлый год роженицы жаловались на антисанитарию и некомпетентность персонала.

Теги: Новокузнецк, роддом, Андрей Тарасов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.01.2026 09:57 Мск СКР проверяет информацию о гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка

