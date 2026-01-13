СМИ: За нападением на екатеринбурженку, облитую химикатом, мог стоять ее экс-супруг

Неизвестным, плеснувшим химикатом в лицо жительнице Екатеринбурга, мог быть ее бывший супруг. Об этом рассказала сама пострадавшая - 36-летняя Алена Ф. У женщины четверо детей и в день нападения она была с двумя дочерями. По ее словам, попытки нападения со стороны экс-мужа или его подельников уже были, в том числе, вероятно, и обжечь лицо кислотой.

Напомним, что нападение произошло ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова, 5. "Скорую" и полицию вызвали соседи, которые наткнулись на пострадавшую Алену. Неизвестный во всем черном успел убежать в сторону стройки, сам инцидент оказался не в поле зрения камер.

Как рассказала сама Алена, в 7.30 она спускалась с детьми в паркинг, когда появился странный мужчина с закрытым лицом и бутылкой пива в руках. Тогда екатеринбурженка насторожилась, но решила откинуть эти мысли. В тот же момент незнакомец последовал за ней, окликнул по имени, а когда она повернулась, резко подбежал и стал обливать лицо содержимым бутылки. Алена оттолкнула дочерей, идущих впереди, а сама закрыла голову руками, так подумала, что ее собираются ударить. Когда содержимое бутылки закончилось, неизвестный швырнул ее под ноги пострадавшей и побежал к ближайшему входу

"Девочки плакали, кричали. Они испугались. Я кричала, потому что уже кожу начало разъедать. Мы побежали к лифту, там я встретила соседку, которая мне помогла, вызвала "скорую". На первом этаже у нас есть туалеты, я скинула с себя одежду, которую разъело, попыталась отмыть с себя эту жидкость", - передает слова пострадавшей "КП-Екатеринбург".

Алена рассказала журналистам, что нападение, по ее мнению, подстроил ее бывший муж. Якобы после аварии несколько лет назад он стал вести себя неадекватно. По словам многодетной матери, в феврале 2025 года он, заподозрив жену в измене, избил ее и снял на видео, которое потом разослал друзьям. После этого женщина собрала вещи, забрала троих дочерей (взрослый сын остался с отцом) и ушла. После попыток все уладить с семейным психологом, 17-летний брак был окончен.

Первая попытка нападения произошла вскоре после развода, когда Алена жила у подруги. За ней погнался мужчина с такой же бутылкой в руках, однако она успела добежать до машины и закрыться внутри. Когда неизвестный понял, что не может открыть автомобиль, он сбежал. После этого она находила маячки в машине, а когда переехала в ЖК, узнавала от охраны, что ее бывший приходил и просил записи с камер видеонаблюдения. Алена, по ее словам, также получала угрозы от экс-супруга, что кто-то ее обольет, изуродует и тому подобное.

"Я очень хочу, чтобы моего бывшего мужа привлекли к ответственности и наказали. Но нападения он не совершает, он просит сторонних людей, поэтому переживаю, что сможет легко отделаться", - добавила пострадавшая.

Напомним, что в полиции уже разыскивают нападавшего. Пострадавшая госпитализирована в ГКБ №40, ее жизни ничего не угрожает.