СМИ: За нападением на екатеринбурженку, облитую химикатом, мог стоять ее экс-супруг

13 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СМИ: За нападением на екатеринбурженку, облитую химикатом, мог стоять ее экс-супруг

Неизвестным, плеснувшим химикатом в лицо жительнице Екатеринбурга, мог быть ее бывший супруг. Об этом рассказала сама пострадавшая - 36-летняя Алена Ф. У женщины четверо детей и в день нападения она была с двумя дочерями. По ее словам, попытки нападения со стороны экс-мужа или его подельников уже были, в том числе, вероятно, и обжечь лицо кислотой.

Напомним, что нападение произошло ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова, 5. "Скорую" и полицию вызвали соседи, которые наткнулись на пострадавшую Алену. Неизвестный во всем черном успел убежать в сторону стройки, сам инцидент оказался не в поле зрения камер.

Как рассказала сама Алена, в 7.30 она спускалась с детьми в паркинг, когда появился странный мужчина с закрытым лицом и бутылкой пива в руках. Тогда екатеринбурженка насторожилась, но решила откинуть эти мысли. В тот же момент незнакомец последовал за ней, окликнул по имени, а когда она повернулась, резко подбежал и стал обливать лицо содержимым бутылки. Алена оттолкнула дочерей, идущих впереди, а сама закрыла голову руками, так подумала, что ее собираются ударить. Когда содержимое бутылки закончилось, неизвестный швырнул ее под ноги пострадавшей и побежал к ближайшему входу

"Девочки плакали, кричали. Они испугались. Я кричала, потому что уже кожу начало разъедать. Мы побежали к лифту, там я встретила соседку, которая мне помогла, вызвала "скорую". На первом этаже у нас есть туалеты, я скинула с себя одежду, которую разъело, попыталась отмыть с себя эту жидкость", - передает слова пострадавшей "КП-Екатеринбург".

Алена рассказала журналистам, что нападение, по ее мнению, подстроил ее бывший муж. Якобы после аварии несколько лет назад он стал вести себя неадекватно. По словам многодетной матери, в феврале 2025 года он, заподозрив жену в измене, избил ее и снял на видео, которое потом разослал друзьям. После этого женщина собрала вещи, забрала троих дочерей (взрослый сын остался с отцом) и ушла. После попыток все уладить с семейным психологом, 17-летний брак был окончен.

Первая попытка нападения произошла вскоре после развода, когда Алена жила у подруги. За ней погнался мужчина с такой же бутылкой в руках, однако она успела добежать до машины и закрыться внутри. Когда неизвестный понял, что не может открыть автомобиль, он сбежал. После этого она находила маячки в машине, а когда переехала в ЖК, узнавала от охраны, что ее бывший приходил и просил записи с камер видеонаблюдения. Алена, по ее словам, также получала угрозы от экс-супруга, что кто-то ее обольет, изуродует и тому подобное.

"Я очень хочу, чтобы моего бывшего мужа привлекли к ответственности и наказали. Но нападения он не совершает, он просит сторонних людей, поэтому переживаю, что сможет легко отделаться", - добавила пострадавшая.

Напомним, что в полиции уже разыскивают нападавшего. Пострадавшая госпитализирована в ГКБ №40, ее жизни ничего не угрожает.

Теги: Екатеринбург, химикат, кислота, женщина, муж


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2026 15:51 Мск В Екатеринбурге неизвестный плеснул девушке в лицо химикатом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети