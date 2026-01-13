Для выборов свердловских депутатов определена новая схема избирательных округов

В Свердловской области определена новая схема одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Законодательного собрания региона.

Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, по сравнению со схемой 2015 года в нее внесены изменения. Это связано с соблюдением требования о равенстве одномандатных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10%. Средняя норма представительства на один мандат – 132 тысячи 686 избирателей.

"В описании одномандатных округов указан перечень муниципальных образований, административно-территориальных единиц, частей муниципальных образований, входящих в состав избирательного округа", - пояснили в избиркоме.

Там уточнили, что сейчас новая схема направлена в региональный парламент для утверждения.

Справка

Выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области проводятся по смешанной системе. 25 депутатов избираются по единому округу (по партийным спискам), еще 25 – по одномандатным округам. Схема избирательных округов утверждается на 10 лет. Действующий сейчас документ был утвержден 22 марта 2016 года.

Следующие выборы депутатов свердловского Заксобрания пройдут в сентябре 2026 года.