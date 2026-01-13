СКР проверяет информацию о гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка

Следственный комитет и прокуратура начали проверку в новокузнецком роддоме №1 после сообщений о смерти нескольких новорожденных в этом заведении в новогодние каникулы. Сообщалось, что скончались девять младенцев, трое из них – в один день.

"По данному факту надзорным ведомством с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организована проверка исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований", - сообщили в прокуратуре Кузбасса.

СКР сообщил, что проверка проводится по признакам статьи 293 УК РФ ("Халатность"). "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц медицинского учреждения", - сообщили в Следственном комитете.

Между тем, на сайте роддома сообщается, что госпитализация пациенток приостановлена из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в стационаре.