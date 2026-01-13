В России стали бесплатными генетические тесты для будущих родителей

Россияне, которые хотят стать родителями, смогут бесплатно пройти генетические тесты. Это поможет выявить возможные проблемы со здоровьем у будущих детей.

Благодаря изменениям, будущие родители, у которых выявят генетические заболевания, смогут получить медицинскую помощь с использованием ПГТ-М и/или ПГТ-СП. Она будет частью обязательного медицинского страхования, сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

Ранее стало известно о начале разработки программы генетического тестирования будущих родителей. Такой пункт есть в стратегии по реализации демографической политики. До конца 2026 г. министерство здравоохранения России должно представить программу неонатального скрининга "с применением программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности". Та же стратегия подразумевает, что к 2031 г. 95% новорожденных в стране должны быть охвачены расширенным неонатальным скринингом на наследственные и врожденные заболевания.