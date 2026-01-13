Трамп ввел пошлины в 25% против стран, торгующих с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении ввести 25-процентные пошлины для всех стран, сотрудничающих с Ираном.

"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки ", — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Ранее пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что президент Дональд Трамп рассматривает все возможные сценарии действий в отношении Ирана, где продолжаются массовые протесты, включая возможность нанесения авиаударов. Также сообщалось, что Трамп проведет 13 января совещание, на котором обсудит возможные меры в отношении Ирана, включая военные удары, кибератаки и новые санкции.