Санду: Молдавии надо присоединяться к Румынии

Президент Молдавии Майя Санду призвала присоединяться к Румынии. Она сказала, что на референдуме так и проголосовала бы, сославшись на сложную обстановку в мире.

В марте 2024 года тогдашний премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут румыны, а самих молдаван и молдавского языка не существует, есть только румынский язык и румыны. И территория Молдавии - это территория Румынии. Санду во многом разделяет эти взгляды, но сетует на граждан.

"Такой стране, как Республика Молдова, становится все труднее выживать, существовать как демократическое суверенное государство. Но как президент Республики Молдова, я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это более реалистичная цель", - сказала Санду.

По данным опроса молдавского Института социологических исследований IMAS, проведенного осенью 2025 года, 54% жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии. Поддержали бы это только 29% молдаван. При этом сам курс нынешних молдавских властей прорумынский и проевропейский. Еще в 2023 году Санду признавала, что идея присоединения к Румынии не пользуется поддержкой у граждан, поэтому нужно двигаться по пути евроинтеграции.

Сама идея вступления в ЕС имеет несколько большую поддержку среди молдаван, но не превышает и половины населения. В октябре 2024 года был проведен референдум по евроинтеграции как стратегическому курсу страны, по итогам которого властям удалось продавить изменения в конституцию только за счет диаспоры в Европе и лишения голоса молдаван в России. При явке 50% за евроинтеграцию проголосовали только 50,46%, причем внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь 46% избирателей.

С 2022 года ЕС предоставил Молдавии статус страны-кандидата. Но, согласно тому же опросу, 60% молдаван не верят, что страну в ближайшие годы примут в ЕС, верят лишь 30%.