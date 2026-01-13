В Екатеринбурге задержали еще двух парней, изнасиловавших школьницу

В Екатеринбурге силовики задержали еще двух парней, которые изнасиловали 15-летнюю школьницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января девочка сбежала от матери, выпила и пошла гулять по Юго-Западному микрорайону. На улице к ней подошел незнакомец и предложил снять для нее квартиру, на что девочка согласилась. В итоге школьницу оставили одну в многоэтажке на улице Бардина, а когда та уснула, в квартиру зашли трое парней, которые стали ее насиловать.

По "горячим следам" был задержан один из предполагаемых насильников – им оказался 23-летний безработный житель Уралмаша. Он дал признательные показания и назвал имена сообщников.

Как пишет "КП-Екатеринбург", сейчас они также задержаны, им 25 и 26 лет. Младший ранее был судим за кражу, а старший – за хранение наркотиков и кражу. Известно, что все трое живут на Уралмаше.

"Насильники были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4", - отметил источник издания.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области заявили Накануне.RU, что не комментируют ситуацию.