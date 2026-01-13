В Екатеринбурге разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю Анастасию, пропавшую днем накануне. Девушка вышла из дома примерно в обед, но до места назначения так и не дошла, после чего перестала выходить на связь.

Как сообщает свердловское отделение поискового отряда "Прорыв", подросток пропал на Эльмаше 12 января.

Рост 165 см, спортивное телосложение, зеленые глаза, рыжее каре. В последний раз ее видели в черной удлиненной куртке, черных джинсах и зимних ботинках на молнии.

Помимо волонтеров, розыском также занимается отдел полиции №14 УМВД России по г. Екатеринбургу.

Всех, кто располагает любой полезной информацией о местонахождении подростка, просьба звонить руководителю отряда Наталия "Лиса" 89000440220 или в полицию: +7 343 356-42-14, 112, 102. Анонимность гарантируется.