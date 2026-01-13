В киевской школе подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника

В киевской школе ученик 9-го класса напал с ножом на учительницу и одноклассника. Местная полиция расценила это как покушение на убийство двух и более человек, открыто уголовное дело.

Обращает на себя внимание тот факт, что нападение было хладнокровно спланировано. Подросток надел в туалете заранее подготовленные маску и каску, после чего забежал в класс и напал с ножом на классную учительницу и одноклассника. У последнего множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. После нападения подросток закрылся в туалете и нанес себе тем же ножом ранения руки и живота. Он также госпитализирован.

Как выяснилось, отец малолетнего преступника работал в полиции, занимал должность главного оперуполномоченного в Департаменте стратегических расследований, откуда недавно был уволен, а сейчас является обвиняемым по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Мать также работала в МВД.

На опубликованных фотографиях подростка он в каске и футболке с надписью Hitler Kaput. О его взглядах не сообщается, но в полиции сразу заявили, что в его телефоне обнаружена переписка с предположительно враждебными спецслужбами. То есть в киевской полиции решили обвинить во всем Россию.