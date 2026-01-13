13 Января 2026
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Украинцы готовы отказаться от любых территорий ради мира - Кулеба

Украинцы готовы отказаться от любых территориальных претензий к России ради завершения военного конфликта и наступления мира, заявил бывший глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который после отъезда за границу высказывается более откровенно.
Он не верит никаким опросам, проведенным на Украине. На самом деле люди говорят совсем другое.

"Когда я поехал по селам и начал с людьми разговаривать, я перестал читать соцопросы. Мое впечатление таково: если людям скажут: "Вот что нам нужно отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС", - извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово принять", - сказал Кулеба.

Он не учитывает, что в ЕС не горят желанием принимать Украину, а также оговаривается, что это не навсегда и не бесповоротный отказ от российских территорий. Однако основная мысль Кулебы в том, что люди не согласны воевать дальше и готовы к уступкам. Он уверен, что решение должно быть принято на референдуме, иначе если это сделает только Рада, то после следующих выборов оно может быть отменено, а новые партии отрекутся от этого, аргументируя тем, что они не подписывались под ним.

Недавно Кулеба заявил, что в 2026 году Украина потеряет еще больше людей и территорий, так как сил для изменения динамики у нее нет. Режим ждет "тактическое поражение, но стратегическая победа", ибо скоро наступит "очень-очень сложное время, когда наконец-то придется признать очень тяжелую правду", зато это позволит "построить будущее". Он имеет в виду, что оставшаяся под контролем Киева территория наконец-то начнет строить "европейское будущее".

Теги: украина, территория


