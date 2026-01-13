Зампостпреда США в ООН обвинила РФ в эскалации после удара "Орешником"

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что применение Россией ракетного комплекса "Орешник" представляет собой опасную эскалацию конфликта.

"Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО", - сказала Брюс в ходе заседания Совбеза ООН. Ее цитирует РИА Новости.

По мнению зампостпреда, это представляет собой "еще одну опасную и необъяснимую эскалацию" конфликта.

Российские войска в ночь на 9 января нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине. В Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Также в военном российском ведомстве сообщили, что ВС России ударом ракетного комплекса "Орешник" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где, среди прочего, обслуживалась авиационная техника Вооруженных сил Украины. Это переданные Западом самолеты F-16 и МиГ-29.