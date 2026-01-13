В массовом ДТП на Среднем Урале погиб водитель

На Среднем Урале произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла 12 января на 35 км автодороги "Ревда – Дегтярск – Курганово" в Полевском районе. По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей "Форд", "Митсубиси", "ВАЗ" и "Фиат".

В результате водитель "Фиата" погиб на месте. Личности всех участников ДТП устанавливаются, состояние пострадавших уточняется.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, было организовано реверсивное движение. Сейчас проводится расследование обстоятельств ДТП.