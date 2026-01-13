Небензя заявил об особом цинизме ВСУ при подготовке теракта в Хорлах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил теракт Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области.

Дипломат назвал его проявлением особого цинизма. "Для тех из вас, кто не знает, село Хорлы расположено в курортной зоне на полуострове Горький Кут, с трех сторон омываемом Черным морем. Оно находится за так называемой красной линией. Военных объектов там нет и никогда не было. Бывший морской порт давно утратил свое значение, территория развивается исключительно как рекреационная зона, детские лагеря, базы отдыха, туристическая инфраструктура. Этот подлый теракт отличает особый цинизм", — указал Небензя.

Он подчеркнул, что перед терактом длительное время наблюдали разведывательный беспилотный летательный аппарат, что подтверждает, что Киев знал, куда и по кому наносит удар, сообщают "Известия".

В результате теракта в Херсонской области погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60