13 Января 2026
Политика В России
Фото: официальный сайт Роскомнадзора

Роскомнадзор пригрозил интернет-провайдерам уголовными делами за допуск на заблокированные сайты

Роскомнадзор продолжает ужесточать контроль за выполнением правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — систем, блокирующих нежелательный контент.
К административной ответственности привлекут 33 оператора связи, нарушивших эти правила. Параллельно ведомство наращивает технические мощности: в 2025 году количество ТСПУ в сетях достигло 1406, а суммарный пропущенный через них трафик превысил 132 Тбит/с.

Одновременно регулятор сообщает о рекордных показателях блокировок: за год было заблокировано более 1,2 млн сайтов и 258 VPN-сервисов. За повтрное нарушение грозит уголовная ответственность.

С 1 марта 2026 года российский сегмент интернета ожидает принципиально новая система управления. Утвержденное правительством постановление наделяет Роскомнадзор исключительными полномочиями по централизованному контролю над сетью в случае "кризисных ситуаций". Власти говорят о защите национальных интересов, но для экспертного сообщества это означает окончательный переход от децентрализованной сети к управляемой из единого центра инфраструктуре.

Теги: Роскомнадзор, интернет


