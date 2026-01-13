Ученые доказали, что вакцина от COVID-19 вызвала рак

Мета-анализ международных данных, проведенный американскими учеными, указывает на возможную корреляцию между применением вакцин Pfizer/Moderna и возникновением или усугублением рака.

Эти выводы, опубликованные в Oncotarget, сразу же сделали статью мишенью для кибератак. Редакция журнала подтвердила, что ее серверы были атакованы, что привело к сбоям. В качестве вероятных организаторов называются люди, причастные к платформе PubPeer. Им предъявляются обвинения в системных атаках на научные издания и использовании нелегитимных методов продвижения в поисковых системах.

Исследование, соавтором которого выступил Вафик Эль-Дейри из Университета Брауна, обобщило результаты работ из 27 стран. Анализ выявил 333 случая развития новообразований у вакцинированных, причем локализация опухолей часто совпадала с местом введения препарата, сообщила пресс-служба редакции.

Ранее стало известно, что в США вакцины от ковида стали причиной смерти здоровых детей.