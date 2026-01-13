США допускают удары по Ирану на фоне данных о гибели протестующих

Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что президент Дональд Трамп рассматривает все возможные сценарии действий в отношении Ирана, где продолжаются массовые протесты, включая возможность нанесения авиаударов.

При этом она указала, что дипломатия остается для него приоритетным путем. "Авиаудары — лишь один из множества вариантов в арсенале верховного главнокомандующего", — отметила Ливитт в комментарии, распространенном через официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.

Она подчеркнула, что глава государства, однако, уже доказал свою готовность применить военную мощь США в случае необходимости, "что хорошо известно иранскому режиму". Подчеркивается, что окончательное решение остается за Трампом, и миру "придется ждать и гадать" о дальнейших шагах.

Ранее Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. На вопрос, пересек ли Тегеран красную линию, президент США ответил, что "они начинают это делать".