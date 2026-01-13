Стало известно о последствиях удара "Орешником" по Украине

ВС России ударом ракетного комплекса "Орешник" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где, среди прочего, обслуживалась авиационная техника Вооруженных сил Украины.

Это переданные Западом самолеты F-16 и МиГ-29, сообщает Минобороны России. Также на предприятии производились ударные беспилотники большой и средней дальности, применяемые для атаки по российским гражданским объектам. Кроме того, ударом "Орешника" поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА, инфраструктура заводского аэродрома.

Российские войска в ночь на 9 января, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине. Ранее в Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.