В Германии сочли, что вступление Гренландии в ЕС отобьёт интерес Трампа к острову

Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек предложил пригласить Гренландию в Евросоюз.

Это следует сделать, чтобы отбить интерес американского президента Дональда Трампа к захвату этой территории, написал политик в статье для The Guardian, пишет РБК. Гренландия в 1985 г. вышла из Европейского сообщества после двенадцати лет членства в качестве региона Дании.

4 января Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружён "российскими и китайскими кораблями". Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия. Военные руководители европейских стран якобы разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии с размещением войск. Трамп же, возможно, поручил разработать план вторжения в Гренландию.

"Так или иначе Гренландия будет наша", - сказал Трамп.