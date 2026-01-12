Дугин призвал провести "деколонизацию образования"

России необходима "деколонизация образования". Статью об этом в газете "Завтра" опубликовал русский философ Александр Дугин.

Он отмечает, что сфера образования является стратегической областью, а проблема образования напрямую связана с управлением сознанием. Это очень хорошо понимают в Британии, являющейся давним противником России. Поэтому в 1990-е годы британцы и американцы внедрили в российское образование свои инструменты влияния, а многие дети российской "элиты" учились или учатся в Британии. По мнению Дугина, до сих пор сохраняется "британско-ориентированность образовательной системы", например Высшая школа экономики, которая копирует Лондонскую школу экономики. Необходимо "освободить нашу высшую школу, нашу систему образования от этого колониального британского господства, которое, собственно говоря, фактически утвердилось в нашем обществе", считает философ. Для этого и нужна "деколонизация сферы образования" с выдавливанием либералов и проводников западного влияния, заключает Дугин.

Он ссылается на большой материал членов Изборского клуба Андрея Аверьянова и Павла Шамарова "Британское "привилегированное" образование как геополитический инструмент воздействия на иностранные элиты". В нем они описывают, как через британское образование у российской молодежи воспитывается отторжение России и включение в повестку британских элит.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России уже выстроена суверенная система образования. Однако многие эксперты с этим не согласны и говорят о продолжении в области образования прежней глобалистской повестки.