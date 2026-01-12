Подрядчик взял больше миллиарда рублей аванса и так и не реконструировал здание Биржи в Петербурге

Подрядчик, который должен был к 2026 году отреставрировать здание Биржи на стрелке Васильевского острова в Петербурге, даже не приступил к работам. При этом контракт на реконструкцию был заключен на 1,39 млрд руб. еще в 2024 году. В итоге Министерство культуры России, выступившее заказчиком, в одностороннем порядке расторгло договор, пишет "Коммерсант-Северо-Запад".

Минкульт отметил, что подрядчик не сдал в срок проектную документацию. Теперь власти требуют вернуть в бюджет аванс на сумму более 1,2 млрд руб.

Реставрация Биржи длится уже 12 лет – с тех пор, как здание было передано Государственному Эрмитажу. Подрядчики менялись, возбуждались уголовные дела. В 2024 году был расторгнут тоже в одностороннем порядке контракт с другим подрядчиком – он также допустил двухлетнюю просрочку. Гендиректор этой компании обвиняется в хищении 83 млн руб.