12 Января 2026
Фото: скриншот видео с аккаунта Дмитрия Медведева в соцсети Х (заблокирована в РФ)

Новая система ПРО Германии не способна перехватить "Орешник"

Новая система ПРО Arrow-3, развернутая в Германии, не способна перехватить "Орешник", пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на командование НАТО.
Удар в ночь на 9 января по авиаремонтному заводу во Львовской области стал первым противостоянием "Орешника" с Arrow-3, недавно поставленной на боевое дежурство в Германии. Как сообщило Минобороны РФ, российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Как писала The New York Times, удар "Орешника" стал "зловещим предупреждением" Путина Европе. Ведь Львов расположен вблизи границы с Польшей. При этом Reuters со ссылкой на украинских чиновников пишет, что ВС РФ выпустили пустые заряды "Орешника". В Брюсселе это, однако, сочли "предупреждением для Европы и США", заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она призвала страны Запада "заглянуть в свои запасы средств противовоздушной обороны и поставить их сейчас" и продолжать конфликт против России.

Несмотря на успокоительные заявления украинских политиков о "незначительных повреждениях", мэр Львова Андрей Садовой признал, что разрушения были значительными, а сам удар - ужасным. Ему трудно представить, что было бы при наличии у ракеты боевой части. Он сказал, что ракета не была зафиксирована на радарах. Об это говорит также украинский военный аналитик Иван Киричевский: у ВСУ нет радаров, способных обнаружить "Орешник". Также его нельзя сбить.

Ранее Путин сообщил, что в мире не существует средств противодействия "Орешнику".

