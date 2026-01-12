Из краснодарской школы уволили учителя, оскорбившего русских

Учителя алгебры в школе №61 Краснодара уволили после его речи перед шестиклассниками, в которой он оскорбительно и предельно откровенно высказался в адрес русских. Накануне в сети появилась аудиозапись выступления учителя на уроке.

Сообщается, что инцидент произошел еще в ноябре. Учитель с акцентом убеждал детей, что якобы русских не признает никто в мире. Звучали и другие оскорбления. Насколько можно понять, все произошло в самом начале урока, когда дети возвратились с перемены, а учитель был чем-то недоволен. К чести детей, после этих слов на записи слышны их возмущенные возгласы.

Как сообщил депутат городской думы Сергей Климов, родители написали коллективное заявление еще в начале декабря, но только сейчас, спустя месяц после скандала, последовала реакция. Директор школы провела встречу с родителями, сообщив об увольнении учителя.



По информации департамента образования, учитель математики допустил "нелицеприятные высказывания в адрес учащихся". О том, что высказывания касались русских, департамент не уточнил.