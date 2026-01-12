Биатлонист из Каменска-Уральского Савелий Коновалов стал чемпионом России

Савелий Коновалов из Каменска-Уральского стал чемпионом России по биатлону. Об этом сообщает администрация родного города спортсмена.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ижевске. По итогам первого этапа, который завершился 11 января, 21-летний Савелий Коновалов одержал победу в мужском масс-старте, обойдя таких звезд биатлона как Кирилл Бажин и Карим Халили. Изначально он шел в числе первых, при этом, показав безукоризненную стрельбу, в то время как другие спортсмены уходили на штрафные круги из-за допущенных ошибок. Финишировал Коновалов в флагом Свердловской области.

В гонке также отличился другой спортсмен из Каменска-Уральского. 8 января Тамара Дербушева взяла бронзу в индивидуальной гонке у женщин, а в масс-старте пришла к финишу десятой. Оба спортсмена являются воспитанниками тренера Василия Чемезова.