Наемник ВСУ из Нидерландов рассказал о зверствах колумбийских наемников

Нидерландский наемник, воевавший в ВСУ, рассказал шокирующую правду о нравах и порядках, которые царят в ВСУ, его интервью опубликовала газета De Telegraaf.

Отмечается, что наемник воевал более трех лет, но отношение к иностранцам было пренебрежительным, а всех обещанных денег он так и не дождался. В итоге он решил уехать, так как больше не хотел иметь ничего общего с ВСУ. Каждое утро было нацистское приветствие. Кроме того, были нацистские символы. Некоторые другие иностранцы тоже были недовольны и уехали.

Он особо отмечает ситуацию с наемниками из Колумбии. Это настоящие головорезы, которые держатся только между собой, а остальных не признают. Причем было много колумбийцев из наркокартелей. Они сами показывали ему фотографии обезглавливаний. У него однажды возник конфликт с ними, когда он попросил выключить громкую музыку перед утренним построением. В ответ те пригрозили его зарезать, когда он будет спать. А голландец был еще и наказан, когда его заставили отжиматься под дождем. И он решил поскорее убираться из ВСУ.

"Это одна сплошная коррумпированная банда", - говорит он о ВСУ и правящем на Украине режиме.

О большом числе наемников из Латинской Америки в рядах ВСУ периодически сообщается с начала СВО. В 2025 году колумбийский посол в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что у страны нет точных данных о количестве колумбийцев, воюющих за киевский режим, но точно известно как минимум о 70-80 погибших. Эти цифры выглядят явно заниженными. Колумбийский депутат от правящей коалиции Алехандро Торо недавно сказал, что в зоне СВО гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю. Общее число погибших колумбийских наемников в таком случае будет измеряться несколькими тысячами. В декабре Конгресс Колумбии даже принял закон, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Инициативу внесли власти страны, она вызвана вероятным большим число погибших колумбийцев.