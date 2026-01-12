За время новогодних праздников жертвами мошенников стали 37 жителей Тюменской области

За время новогодних праздников жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 37 жителей Тюменской области. Общий ущерб превысил 14 миллионов рублей. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Наибольшая сумма, похищенная у одного человека, составила 2,2 миллиона рублей. Неизвестный позвонил жительнице Тюмени, представился сотрудником Центрального банка России и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита убедил ее перевести деньги на подконтрольный ему счет.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по этому факту.