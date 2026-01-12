В мэрии Екатеринбурга назначен и.о. директора департамента культуры

В администрации Екатеринбурга назначен новый глава департамента культуры – пока в статусе исполняющего обязанности.

Как сообщается на официальном портале города, и.о. директора департамента культуры стала Елена Соколова. Ранее она занимала должность заместителя главы данного департамента.

Прежний глава департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков в конце прошлого года был назначен в правительство Свердловской области. Он занял пост министра культуры региона.