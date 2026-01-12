Сергей Кравчук поздравил хабаровских творцов с победой на международном фестивале снежных скульптур в Харбине

12 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм-праздник

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: t.me/kravchuk_official

Сергей Кравчук поздравил хабаровских творцов с победой на международном фестивале снежных скульптур в Харбине

В январе 2026 года в Харбине (КНР) состоялся международный фестиваль снега и льда, организованный китайскими властями. Мероприятие проводилось уже в 37-й раз, снежных скульптур – в 28-й раз. Это первый фестиваль, прошедший после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В этом году мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком было принято решение за счёт муниципальных средств отправить команду, сформированную из победителей конкурса «Амурский хрусталь – 2024», в состав которой вошли: Максим Усенко, Наталья Панасенко и Александр Кузнецов.

«Фестиваль продолжает удерживать свой высокий статус, несмотря на прошедшие годы, – поделился Максим Усенко. –  Я искренне благодарен администрации города за предоставленную возможность участвовать в таком значимом событии».

Международное жюри фестиваля, включавшее экспертов в области ледовой и снежной скульптуры, оценивало работы мастеров по следующим критериям: яркость тематики, глубина идеи, сложность технического исполнения и соответствие эскизу.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Мастерство хабаровской команды покорило судей. Работа «Одинокая любовь» получила первую премию конкурса за художественную экспрессию, соответствие эскизу и завершенность работы.

«Победа наших мастеров в Харбине стала свидетельством высокого мастерства скульпторов. Поздравляю наших земляков с победой в одном из крупнейших мировых фестивалей скульптур из снега и льда. От души желаю смелых творческих находок, новаторских идей и новых побед. В свою очередь мы уже прорабатываем возможность проведения масштабного конкурса ледовых и снежных скульптур в Хабаровске», - прокомментировал мэр города Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Всего в международном фестивале снежных скульптур участвовали 25 команд из 13 стран: России, Китая, Индии, Нидерландов, Испании, Польши, Грузии, Кореи, Монголии, Малайзии, Таиланда.

Теги: сергей кравчук, международный фестиваль снежных скульптур, харбин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети