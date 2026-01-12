Сергей Кравчук поздравил хабаровских творцов с победой на международном фестивале снежных скульптур в Харбине

В январе 2026 года в Харбине (КНР) состоялся международный фестиваль снега и льда, организованный китайскими властями. Мероприятие проводилось уже в 37-й раз, снежных скульптур – в 28-й раз. Это первый фестиваль, прошедший после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В этом году мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком было принято решение за счёт муниципальных средств отправить команду, сформированную из победителей конкурса «Амурский хрусталь – 2024», в состав которой вошли: Максим Усенко, Наталья Панасенко и Александр Кузнецов.

«Фестиваль продолжает удерживать свой высокий статус, несмотря на прошедшие годы, – поделился Максим Усенко. – Я искренне благодарен администрации города за предоставленную возможность участвовать в таком значимом событии».

Международное жюри фестиваля, включавшее экспертов в области ледовой и снежной скульптуры, оценивало работы мастеров по следующим критериям: яркость тематики, глубина идеи, сложность технического исполнения и соответствие эскизу.

Мастерство хабаровской команды покорило судей. Работа «Одинокая любовь» получила первую премию конкурса за художественную экспрессию, соответствие эскизу и завершенность работы.

«Победа наших мастеров в Харбине стала свидетельством высокого мастерства скульпторов. Поздравляю наших земляков с победой в одном из крупнейших мировых фестивалей скульптур из снега и льда. От души желаю смелых творческих находок, новаторских идей и новых побед. В свою очередь мы уже прорабатываем возможность проведения масштабного конкурса ледовых и снежных скульптур в Хабаровске», - прокомментировал мэр города Сергей Кравчук.

Всего в международном фестивале снежных скульптур участвовали 25 команд из 13 стран: России, Китая, Индии, Нидерландов, Испании, Польши, Грузии, Кореи, Монголии, Малайзии, Таиланда.