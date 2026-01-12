Зеленский продлевает военное положение до мая

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до начала мая. Законопроекты появились на сайте украинского парламента.

Нынешнее военное положение действует до 3 февраля. Оно будет продлено уже в 18-й раз. Впервые Зеленский объявил военное положение в день начала Россией СВО, 24 февраля 2022 года. На следующий день была объявлена всеобщая мобилизация.

С 2024 года методы мобилизации на Украине жестко критикуются, а том числе депутатами Рады, которые открыто говорят о массовых нарушениях и избиениях людей. На Украине давно ходят слухи, что под новое финансирование, которое недавно выделил ЕС, Зеленский ужесточит и мобилизацию. В частности, ожидается понижение мобилизационного возраста, усиление мобилизации женщин, закрытие границ для молодежи.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".