В Нью-Йорке тысячи людей вышли на марш против действий Трампа

В Нью-Йорке тысячи демонстрантов прошли мирным маршем по городу. Так они решили выразить свой протест против действий администрации президента США Дональда Трампа и убийства Рене Николь Гуд, которая была смертельно ранена сотрудником иммиграционной и таможенной службы на прошлой неделе в Миннеаполисе.

Шествие из 2 тыс. человек началось днём 11 января от юго-восточной части Центрального парка. У собравшихся были плакаты, осуждающие массовые депортации президента Трампа и его недавние военные действия в Венесуэле. Местные политики присоединились к митингу, чтобы выразить свою поддержку. Одну из остановок собравшиеся сделали у башни Трампа, пишет The New York Times.

3 января США провели военную операцию, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США. Согласно 234 статье Конституции Венесуэлы, в случае временного отсутствия президента его замещает вице-президент исполнительной ветви власти на срок до 90 дней, который может быть продлён по решению Национальной ассамблеи. При этом Николас Мадуро не был лишен полномочий, чтобы избежать необходимости проведения досрочных выборов. Трамп не исключил, что проведет встречу с и.о. главы Венесуэлы Дельси Родригес.

4 января Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружён "российскими и китайскими кораблями". Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия. Военные руководители европейских стран якобы разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии с размещением войск. Трамп же, возможно, поручил разработать план вторжения в Гренландию.