Вступил в силу приговор белгородской экс-чиновнице за терроризм

Вступил в силу приговор экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук. Речь идёт о сроке за подготовку по заданию Украины теракта.

Апелляционной военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор Шинкарук, которая признана виновной в оказании содействия террористической деятельности. Вердикт вступил в силу, пишет ТАСС.

По версии следствия, в сентябре 2022 г. обвиняемая сняла более 100 тыс. руб. для совершения преступления, а после поместила их в тайник. Её сообщник, Александр Холодков, перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу более 500 тыс. руб.

Деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества для осуществления теракта. Парочка использовала мессенджеры "Сигнал" и Telegram для связи с кураторами с Украины.