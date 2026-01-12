Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девочки в Нягани, совершенном 14 лет назад, предстанет перед судом

В Югре завершено расследование 14-летней давности по делу об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Нягани, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по ХМАО-Югре.

39-летний житель округа обвиняется в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Трагедия произошла 30 апреля 2011 года. Тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти было обнаружено в водосточном коллекторе микрорайона "Восточный" в Нягани. Тогда установить личность преступника не удалось.

В 2022 году следствие возобновило активную работу по этому делу. В результате масштабных проверок и взаимодействия с уголовным розыском была установлена причастность жителя Нягани. Однако он скрылся от следствия, ему было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в международный розыск.

Фигурант был задержан в октябре 2025 года сотрудниками полиции в городе Первоуральске Свердловской области. После задержания его доставили в Югру и заключили под стражу. По делу собраны достаточные доказательства, и теперь оно направлено в суд для рассмотрения по существу.