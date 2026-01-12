Европа за три месяца на треть опустошила хранилища природного газа

Чистая разница между объёмом отбора и закачки из подземных хранилищ (ПХГ) природного газа с начала отопительного сезона превысила треть от общих запасов в странах Европы.

Речь идёт о показателе, отсчитываемом с начала отопительного сезона, то есть с 13 октября 2025 г. Отбор составил более 30 млрд "кубов", приводит ТАСС данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

В начале августа 2025 г. стало известно, что в подземные хранилища Европы в июле закачали максимальное за последние (на тот момент) три года количество газа. Запасы к концу второго летнего месяца прошлого года поднялись почти до 69%. По данным на 13 декабря 2025 г., в подземных хранилищах газа Европы находилось 71,2 млрд куб. м газа, что на 9,1 млрд куб. м меньше аналогичного показателя 2024 г.