СМИ: Британия намерена дать Киеву новые ракеты для ударов по Москве

Лондон намерен произвести для киевского режима новые баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 500 км, сообщает британская газета Daily Mail.

Речь о проекте Nightfall – реактивных боеприпасах с массой боевой части около 200 кг, которые могут запускаться одиночно или залпами и теоретически могут достигать Москвы. Сейчас британское минобороны ищет компании для проектирования и создания первых трех испытательных образцов. Стоимость контракта оценивается в 9 миллионов фунтов. Сроки производства первых прототипов не сообщаются.

Проект направлен на развитие британской оборонной промышленности, а также на усиление поддержки Киева в 2026 году. Недавно Лондон и Киев подписали документ о военном сотрудничестве на 2026 год в рамках "столетнего партнерства", которое было заключено в январе 2025 года. Зеленский дал право Британии добывать полезные ископаемые на территории Украины, а та будет оказывать военную помощь режиму. При этом признавалось, что в соглашении есть секретные пункты, которые нельзя разглашать.

Британские власти рассчитывают, что так они обеспечат Киев мощным и экономичным дальнобойным оружием при минимальном иностранном экспортном контроле, которое можно будет запускать с различных транспортных средств, быстро выпуская несколько ракет подряд и отводя их в течение нескольких минут.

резидент России Владимир Путин ранее предупреждал, что использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории будет означать прямое участие стран НАТО в военном конфликте против Москвы. В то же время британские ракеты не только не переданы, но еще даже не созданы.