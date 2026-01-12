В ДНР и ЛНР перебои с электричеством, отоплением, водоснабжением и связью

В ДНР и ЛНР происходят перебои с электричеством, которые приводят к проблемам с отоплением, водоснабжением и связью. Об этом сообщается из разных городов республик.

Напряжение в сети скачет, местами свет пропадает, отопление во многих районах и городах отключено, притом что накануне произошло резкое понижение температуры почти на 15 градусов до существенных минусовых значений. Известно об отключениях в Донецке, Макеевке, Шахтерске, Торезе, Харцызске, Енакиево. В Горловке остановлены почти все котельные. Причины происходящего не сообщаются, также неизвестны сроки восстановления.

В ЛНР произошло аварийное отключение энергоснабжения на объектах водоснабжения практически во всех городах. Восстановить прежний режим подачи воды смогут только после стабильного энергоснабжения насосных станций и вхождения в прежний режим работы.

В Донецке после Нового года произошло еще большее ухудшение и без того тяжелейшей ситуации с водой, до многих жителей она вообще не доходит неделями и месяцами, люди пытаются хоть где-то ее найти, таская вручную домой. У тех, кому везет, она бывает несколько часов раз в трое суток. Власти по этому поводу молчат, хотя ранее не раз обещали, что с декабря-января произойдет как раз существенное улучшение. Но случилось все с точностью до наоборот. Люди недовольны молчанием властей на фоне резкого ухудшения. А с приходом морозов и замерзанием бочек на улицах многие оказались в безвыходном положении.

"Расскажите, как быть, когда вода в этих ваших бочках в мороз замерзает? Как я понимаю, бочки рассчитаны на то, что график 1/3 дня, и на пару часов подается вода! А у нас получается, бочки поставили и на график наплевали!" - пишет Лилия Т. на странице "Воды Донбасса".