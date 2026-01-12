В Пермском крае предотвращен теракт на Чусовском железнодорожном мосту

Спецслужбы Украины планировали совершить теракт на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Силовики задержали россиянина, 1972 года рождения. Он сообщил правоохранителям, что стал жертвой мошенников, которые связались с ним через Telegram и убедили его перевести 350 тысяч рублей якобы на "безопасные счета". Затем по указанию неизвестных, выдавших себя за сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство - его убедили, что он оказывает содействие в возврате денег.

В квартире задержанного обнаружили 10 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камеру для наблюдения за железнодорожным мостом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ напоминают, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан в преступную деятельность. Вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

Сотрудники правоохранительных органов, специальных служб и следственных подразделений никогда не будут звонить гражданам через Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.