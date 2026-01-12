В России для пациентов с неконтролируемым сном закупят незарегистрированный препарат

Власти России придумали, как помочь пациентам с нарколепсией – неконтролируемыми приступами дневного сна. Для таких людей купят дорогой незарегистрированный препарат питолизант.

На это потратят деньги из госбюджета. Закупку запланировал департамент здравоохранения Москвы.

Москвичка Алёна Цыцарева, для которой город закупает медикамент, подтвердила "Ъ", что она первая, кому удалось добиться лечения, хотя фактически препарат для неё еще не куплен. При этом официальной статистики о числе страдающих нарколепсией нет.