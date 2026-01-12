Трамп: "Оборона Гренландии – это две собачьи упряжки"

Президент США Дональд Трамп считает, что "гарнизон" Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек", в то время воды вокруг острова бороздят хищные российские и китайские подлодки.

По мнению Трампа, эта арктическая территория не обороноспособна, поэтому США должны получить ее в свое распоряжение (а не взять в аренду). Глава Америки считает, что Россия или Китай вмешаются, если Вашингтон не предпримет никаких действий. По его словам, этот шаг имеет решающее значение для безопасности США и НАТО.

Трамп заявил журналистам, что США не предлагали Дании приобрести за деньги Гренландию: "Я этого [предложения] не делал. Гренландия должна заключить сделку, потому что Гренландия не хочет, чтобы Россия или Китай захватили власть. По сути, их [Дании] оборона — это две собачьи упряжки. Вы это знаете? Вы знаете, что представляет собой их оборона? Две собачьи упряжки".

"Тем временем повсюду находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки. <…> Знаете, они нуждаются в нас больше, чем мы в них, я вам это прямо сейчас скажу", - заключил Трамп.

Ранее в Минобороны Дании заявили, что военные имеют действующий приказ стрелять на поражение в случае вторжения кого-либо на территорию Гренландии.