Трамп: "Оборона Гренландии – это две собачьи упряжки"

Президент США Дональд Трамп считает, что "гарнизон" Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек", в то время воды вокруг острова бороздят хищные российские и китайские подлодки.

По мнению Трампа, эта арктическая территория не обороноспособна, поэтому США должны получить ее в свое распоряжение (а не взять в аренду). Глава Америки считает, что Россия или Китай вмешаются, если Вашингтон не предпримет никаких действий. По его словам, этот шаг имеет решающее значение для безопасности США и НАТО.

Трамп заявил журналистам, что США не предлагали Дании приобрести за деньги Гренландию: "Я этого [предложения] не делал. Гренландия должна заключить сделку, потому что Гренландия не хочет, чтобы Россия или Китай захватили власть. По сути, их [Дании] оборона — это две собачьи упряжки. Вы это знаете? Вы знаете, что представляет собой их оборона? Две собачьи упряжки".

"Тем временем повсюду находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки. <…> Знаете, они нуждаются в нас больше, чем мы в них, я вам это прямо сейчас скажу", - заключил Трамп.

Ранее в Минобороны Дании заявили, что военные имеют действующий приказ стрелять на поражение в случае вторжения кого-либо на территорию Гренландии.

Ранее 12.01.2026 11:00 Мск Гренландия будет в составе США - Трамп
Ранее 12.01.2026 10:58 Мск Спецпосланник президента США обвинил Данию в оккупации Гренландии

Ранее 12.01.2026 07:45 Мск Германия предложила поставить на охрану северной Европы миссию "Арктический страж"
Ранее 11.01.2026 12:30 Мск Трамп разрабатывает операцию вторжения в Гренландию
Ранее 10.01.2026 09:52 Мск Трамп – о Дании: "Если их лодка высадилась в Гренландии 500 лет назад, это не означает, что они владеют этой землей"
Ранее 09.01.2026 09:57 Мск Дания отчаянно пытается убедить США в нежелании Гренландии присоединяться к ним
Ранее 08.01.2026 12:59 Мск Дания откроет огонь на поражение в случае попытки захвата Гренландии американцами
Ранее 07.01.2026 20:27 Мск Белый дом: Гренландия нужна США для сдерживания расширения влияния в Арктике
Ранее 06.01.2026 09:19 Мск Politico: США могут захватить Гренландию в ближайшие месяцы
Ранее 05.01.2026 08:46 Мск США "абсолютно нужна Гренландия" - Трамп
Ранее 04.01.2026 13:46 Мск В Дании забили тревогу после поста супруги советника Трампа о Гренландии

